Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Newsweek'teki makalesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek için kaleme aldığı makalesine ilişkin, "Küresel adaletsizlikler karşısında Türkiye'nin vizyonunu, 'Dünya beşten büyüktür' ilkesi bağlamında BM'nin reform ihtiyacı ile Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barış ve istikrar için yürüttüğümüz çabaları ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşlarından Newsweek'te yayımlanan "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrar için öncü rol oynadığını, çatışmacı yaklaşımlara karşı diplomasiyi, güç siyaseti karşısında adaleti öne çıkardığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek için kaleme aldığı 'Türkiye'nin Adalet ve Refah İçin Diplomatik Vizyonu' başlıklı yazısında; küresel adaletsizlikler karşısında Türkiye'nin vizyonunu, 'Dünya beşten büyüktür' ilkesi bağlamında BM'nin (Birleşmiş Milletler) reform ihtiyacı ile Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barış ve istikrar için yürüttüğümüz çabaları ortaya koyuyor. İnsanlığın küresel adaleti ve barışçıl diplomasiyi esas alan bu vizyona her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İnsanlığın bu güçlü çağrıya giderek daha fazla destek vereceğine ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz."