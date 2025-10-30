Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çöken Bina İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çöken binada yaşamını yitiren hemşehrilerim Levent, Emine, Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'e Allah'tan rahmet, Dilara Bilir evladımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Meydana gelen olayın yürekleri yaktığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümün önemini anlatıp, ülkemizin yapı stokunu iyileştirmek için gece gündüz çalışırken böyle acı olayların yaşanmaya devam ediyor olması son derece üzücü bir durumdur. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli süreçler başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Çöken binada yaşamını yitiren hemşehrilerim Levent, Emine, Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'e Allah'tan rahmet, Dilara Bilir evladımıza ise acil şifalar diliyorum. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü acıdan ve felaketten muhafaza eylesin."