Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan camilerde sela okunmasına ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Selalar okunuyor… Bu ruh bu millette oldukça, kökü dışarıda hiçbir hain girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet, aziz milletimize şükranla… Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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