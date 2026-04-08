Cevdet Yılmaz: "Abd, İsrail ve İran Arasında Varılan Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz."

Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz. Bu sürecin bölgemizde kalıcı bir barışa vesile olması en büyük beklentimizdir. Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan'ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanımızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA