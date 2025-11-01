Haberler

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin, "1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak. Aynı anda 165 binden fazla vatandaşımıza güvenli barınma imkanı sağlayacak afet toplanma kapasitesiyle de afetlere dirençli şehirler vizyonumuzun bir yansıması olacak. Şehirleri yalnızca bugün için değil, gelecek ve evlatlarımız için planlıyor ve inşa ediyoruz. Yaşam kalitesini yükselten, yeşili ve sosyal donatıları merkeze alan, afetlere hazır, sağlıklı ve erişilebilir şehirler, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslarımızdandır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere projeye emek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.