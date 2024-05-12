Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anneler Günü münasebetiyle, aziz şehitlerimizin annelerine hürmetlerimi sunuyor, İsrail zulmüne karşı evlatları ve vatanları için canlarını siper eden Filistinli anneleri selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Duaları ve sonsuz sevgileriyle manevi dünyamızı besleyen, fedakarlıkları ve emekleriyle bizleri büyüten, yokluğunda bile varlığını hissettiğimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Anneler Günü münasebetiyle, aziz şehitlerimizin annelerine hürmetlerimi sunuyor, İsrail zulmüne karşı evlatları ve vatanları için canlarını siper eden Filistinli anneleri selamlıyorum. Başta sevgili annem olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum."