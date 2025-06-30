Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yılmaz, koruyucu ailelerin toplumsal önemine vurgu yaparak, çocukların geleceği için bu bağların kritik olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel