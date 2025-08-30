Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bu tarihin milletin istiklal ve istikbal destanı olduğunu vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanları rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

