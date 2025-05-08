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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çinli Mevkidaşı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çinli Mevkidaşı ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xiao Jie ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve iş birliği fırsatlarını ele aldı. Görüşmede enerji, ulaşım projeleri ve tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması gibi konular da ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Xiao Jie ile Cumhurbaşkanlığı'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Sayın Jie ile ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırımları, enerji ve ulaşım projelerini, ticaret ve turizmden güvenlik işbirliğine kadar geniş bir yelpazede verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Xiao Jie ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelerek, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin geldiği noktayı ve geleceğe dair iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirtti. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Xiao Jie ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerimizin geldiği noktayı ve geleceğe dair işbirliği fırsatlarımızı ele aldık. Çin Halk Cumhuriyeti ile iş birliğimizi her alanda daha ileri taşımayı amaçlıyoruz.

Sayın Jie ile ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırımları, enerji ve ulaşım projelerini, ticaret ve turizmden güvenlik işbirliğine kadar geniş bir yelpazede verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak ortak projeler ve bölgesel barış konusundaki ortak hassasiyetlerimiz de görüşmemizin önemli başlıkları arasındaydı. Sayın Xiao Jie ve heyetine ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine sundukları yapıcı katkılar için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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