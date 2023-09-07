Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda."
Kaynak: AA / Güncel