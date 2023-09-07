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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda."

Kaynak: AA / Güncel

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