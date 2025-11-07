Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile COP30 Zirvesi'nde Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek küresel barış, iklim eylemi ve çok taraflılığın güçlendirilmesi konularını görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki COP30 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP30 kapsamında bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye–BM iş birliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığımızı vurguladık.

Türkiye olarak, COP31'e ev sahipliği yapmamız halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi teyit ettik. Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
