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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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