Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."