Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel