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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerin ailesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti sırasında Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini ziyaret etti. Yılmaz ayrıca Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan askerin ailesini ziyaret etti.

Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini, Kaleönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Daha sonra Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşan Yılmaz, Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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