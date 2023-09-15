Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'nün kurtuluşunun 105. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutluyor, kardeşlerimizin bu kutlu zaferini coşkuyla selamlıyorum. Nuri Killigil Paşa ve muzaffer ordusu ile vatan mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak, Azerbaycan'ın barış ve refah yolunda girişimlerinin daima destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.