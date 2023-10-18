Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından "Tek millet, iki devlet olduğumuz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü gönülden kutluyor, vatan müdafaasında şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." paylaşımında bulundu.