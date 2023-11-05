Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işlendiğini belirterek, "Maalesef bütün bu yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işlendiğini belirterek, "Maalesef bütün bu yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten." dedi.

Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işlendiğini belirterek, bunun insanların gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Maalesef bütün bu yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten. Öyle zamanlar vardır ki, insanlık testten geçer, sınavdan geçer. Şu anda öyle bir zamandayız. Böyle zamanlarda ortada duramazsınız. Safınızı belirlemeniz lazım." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'de ateşkes için oylama yapıldığında, 120 ülkenin "evet" dediğini hatırlatarak, "Bu güzel, takdir edilmesi gereken bir şey. Ancak buna 'hayır' diyen 14 ülke oldu. Buna yine çekimser kalan 40 küsur ülke oldu. Bu ülkelerin tarihine de bu tavırları kara bir leke olarak geçecektir. Bu yaşananlar karşısında ateşkes isteme iradesini bile ortaya koyamadıklarını tüm dünya izledi." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin kurduğu ittifak ve ilişkilerle, daha fazla masum kanı dökülmemesi, kalıcı barış ve huzur için, Filistin davasının sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz"

Enflasyonla mücadele çalışmalarına da değinen Cevdet Yılmaz, gerekli tüm adımları kararlı şekilde attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3'ün biraz üzerinde çıktı enflasyon. Daha önceki dönemlerde daha yüksekti. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda. Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda düşüşleri de göreceğiz. Kademeli bir şekilde, yıl yıl 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız. Bunun planını, programını, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım bunu da hayata geçiriyoruz."

Enflasyonla mücadele ederken, belli oranda büyüme ve istihdam artışını devam ettireceklerini aktaran Yılmaz, enflasyon karşısında sıkıntıya düşen kesim için de koruyucu birtakım tedbir ve politikaları kullanacaklarını anlattı.

"Hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın, sosyal sermayesi, sanayi alanları, hizmet sektörü ve tarımıyla Türkiye'nin gelişmesinde bir lokomotif olarak değerlendirileceğini kaydetti.

AK Parti'nin Ankara'ya, millet bahçelerinden hızlı tren hatlarına, kent içi raylı sistemlerden şehir hastanelerine, okul ve üniversitelerden TOKİ konutlarına, barajlardan sulama tesislerine kadar her alanda büyük yatırım yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bugün de 18 millet bahçemiz, 13 yeni enerji santralimiz, 69 yeni sağlık tesisimiz, çeşitli konut projelerimiz devam etmektedir. Ankara'nın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Merkezi idare olarak, yerel yönetimlere hiçbir fark gözetmeden destek verdiklerini belirten Yılmaz, "AK Parti döneminde yapılan en önemli reformlardan biri bu olmuştur. Ne yaptık biz kanunlarımızı değiştirdik. Keyfi bir şekilde tahsis etmiyoruz. Nüfusa bakıyoruz, belli kriterler, vergiler, gelirler hesaplanıyor ve bunun sonucunda yerel yönetimlere bir kaynak aktarıyoruz. Hiç kimse başarısızlıklarına bahane aramasın, hiç kimse yapmadığı hizmetlerin günahını başkalarına atmasın. Herkes görevini yapacak, bilecek ve vatandaşımız da bunu takip ediyor." şeklinde konuştu.

"Ankaralıyı kurtarmaya geliyoruz"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise 31 Mart yerel seçimlerine 5 ay kalmasına rağmen Ankara'nın "bir arpa boyu" yol ilerleyemediğini belirterek, "4,5 yılın sonunda akılda, kazma bile vurulmayan projeler, adam kayırmacılığı, tarihin en büyük kadrolaşması, krize dönüştürülen ulaşım sorunu, asbestli denilen ama yenilenmeyen su boruları, başıboş bırakılan sokak hayvanlarının yarattığı tehdit, vatandaşa yedirilen bakterili ekmekler kaldı." İfadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaşım ve su zamlarında birinci, yatırımlarda ise 27. olduğunu söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Seçime 5 ay kala her yağmurda göle dönen Ankara'nın mazgallarını ve yağmur ızgaralarını temizlesin yeter. Bakın önümüz kış. Ankaralıyı yine kaderine terk edip can güvenliğini tehlikeye atmasın. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasından yani siyasi ikbal hedefinden de oldu, bari 5 ay işini yapsın. 4,5 yıl masal anlattı, laf üretti, artık Bay Kemal'in tabiriyle söyleyeceğim, Ankaralı ile helalleşip köşesine çekileceği vakit geldi çattı. Çamur, çöp ve çukur ve çapsızlık siyasetinin sonuna geliyoruz, Ankaralıyı kurtarmaya geliyoruz."