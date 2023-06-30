Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Afetlerin yaralarını hep birlikte sardık"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerimiz afetlere karşı en dirençli bölgelerimiz olacaktır" dedi.

Yılmaz, 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarını yerinde inceledi. Dulkadiroğlu ilçesindeki Gaffarlı Mahallesine inşa edilen konutlar hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, hazır hale getirilen örnek dairelerin birine girerek yapılan çalışmaları yakından gördü.

TOKİ uygulama alanında yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Yılmaz, devlet ile milletin el ele vererek büyük afetin yaralarını hızlı bir şekilde sardığını söyledi.

"En kısa sürede tamamlayıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Deprem konutlarının afetlere karşı dirençli bir şekilde inşa etme gayretleri içerisinde olduklarını söyleyen Yılmaz, " Kahramanmaraş'ta sahada incelemeler yapıyoruz ve şu anda depremden sonra inşasına başlanmış bölgedeyiz TOKİ'nin gerçekleştirdiği projelerden birini az önce inceleme imkanı bulmuş oldum. Depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz ama depreme dirençli bir şekilde yapılarımızı inşa etme gayretindeyiz. Burada gördüğümüz yapılar sağlam zemine, zemin etütleri yapılarak afetlere karşı en iyi teknik olan tünel kalıp yöntemi ile gerçekleştirilen yapılar. TOKİ, biliyorsunuz 11 ilde 133 binden fazla konut inşa etmişti ve depremde iyi bir imtihan verdi TOKİ. Bu konutlarda bir can kaybı yaşanmadı, depreme karşı iyi bir testten geçmiş oldular. Yine burada TOKİ'nin tekniği ile inşa edilen binaların olduğu mahallemizdeyiz. İnşallah en kısa sürede buradaki yapıları tamamlayıp hak sahiplerine tahsis edeceğiz. Bir taraftan da yeni alanlarda yeni inşaatlar başlayacak. Toplama baktığımızda 650 bin konuttan bahsediyoruz. Köy evleri, depolar, ahırlar derken 850 bin civarında yeni yapılar inşa edilecek. Bu tabi büyük bir hadise ama devletimiz güçlü. Devlet ile millet el ele inşallah bu yükün altından hep birlikte kalkacağız" dedi.

"Deprem bölgelerinde afetin yaralarını en kısa sürede saracağız"

Geçmiş yıllarda yaşanan afetlerde yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyleyen Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız afetin ilk anından beri süreci yakından takip ediyor. Bakanlarımız, kurumlarımız herkes sahada çalışmaları devam ettiriyor. Yerel yönetimler, STK'lar yine aynı şekilde depremin ilk anından itibaren gayret sarf ediyorlar. Afetler, millet olarak sınandığımız zamanlar devlet olarak ve millet olarak da bu imtihandan inşallah alnımızın akı ile çıkacağız. Geçmişe afetler yaşadık, bu afetlerin yaralarını hep birlikte sardık. Van'da, Malatya'da bunları yaptık. Bu bölgelerimizde de depremin yaralarını en kısa sürede saracağız" diye konuştu.

"Kahramanmaraş afetlere karşı en dirençli bölge olacak"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında asrın dayanışması yaşandığını dile getiren Cevdet Yılmaz, şunları ifade etti: "Bir taraftan geçici barınma alanlarından kalıcı konutlara geçişi sağlarken, diğer taraftan altyapı ile ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Diğer yandan ekonomiyi canlandırmaya dönük çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sanayici ve esnaflarımızın toparlanması için ekonomik hayatı canlandırma gayreti içerisindeyiz. Çok boyutlu bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu bölgelerimizde ilerleyen zamanlarda daha iyi bir yaşam ortamı sağlanacaktır. Yüzyılda bir yaşanan hadise bu döneme denk geldi bu anlamda yapılan yapılar bu tarz afetlere dirençli hale getiriyor. Allah korusun ilerleyen zamanlarda yaşanacak afetlere karşı daha fazla direncimiz var artık. Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerimiz afetlere karşı en dirençli bölgelerimiz olacaktır. Devlet olarak bizler elimizden gelen bütün gayretler gösteriyoruz. Bu asrın felaketine asrın dayanışması olarak karşılık verdik. İnşallah önümüzdeki bayramlarda bu afetin yaralarını büyük oranda sarmış olarak daha farklı bir şekilde önümüzdeki bayramları yaşamayı temenni ediyorum."