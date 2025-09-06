Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Takımları Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol ve FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel