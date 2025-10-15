Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Milli Takıma Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan karşısındaki galibiyetini kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Kocaeli'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle tribünden takip ettiğimiz karşılaşmada, bu anlamlı galibiyete canlı tanıklık etmenin heyecanı bir başka oldu. Ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize, gruptaki kalan maçlarda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, sizlerle gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
