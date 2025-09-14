Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel