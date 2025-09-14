Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

