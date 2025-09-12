Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve takımına Almanya finalinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum."

