Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde 'fahri profesörlük' ünvanı verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl üniversitelere sağladıkları ödeneğin 488,5 milyar liraya ulaştığını, gelecek sene başlangıç ödeneğinin 651 milyar lira olduğunu söyledi.

Düzce Valiliğini ziyaret eden Yılmaz'ı, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu karşıladı.

Yöresel kıyafetli çocukların çiçek verdiği Yılmaz, tören mangasını selamlayıp Şeref Defteri'ni imzaladı. Makamdaki görüşme sonrası AK Parti Düzce İl Başkanlığı'na geçen ve burada partililer tarafından karşılanan Yılmaz'a Keşir, Özlü ve Şengüloğlu da eşlik etti.

Daha sonra Düzce Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programına iştirak eden Yılmaz'a, üniversite tarafından fahri profesörlük ünvanı verildi, Rektör Sözbir tarafından cübbe giydirildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, fahri profesörlük ünvanını gururla taşıyacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebriklerini iletti.

Üniversitelerin 3 temel fonksiyonundan birinin insanlığın elde ettiği bilgiyi gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Yılmaz, mevcuda yeni bilgiler ilave etmenin ikinci işlevi olduğunu ve yeni bilgiyi kullanma, değerlendirme fonksiyonunun da bulunduğunu anlattı.

Yılmaz, üniversiteleri bilginin üretildiği, korunduğu mekanlar olarak görmediklerini aynı zamanda bilgiyi eyleme, toplumsal faydaya dönüştüren kurumlar olarak algıladıklarını vurgulayarak, üniversitelerde zihinsel duvarlar olmaması, bu kurumların toplumun bütün unsurları ve paydaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Eğitimde herkese fırsat eşitliği sunuyoruz"

Son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli hamleler gerçekleştirdiklerine değinen Yılmaz, "Sadece bu sene üniversitelerimize sağladığımız ödenek 488,5 milyar liraya ulaşmış durumda. Gelecek sene başlangıç ödeneğimiz 651 milyar lira. Niye ayırıyoruz bu kaynağı çünkü bunun toplumsal faydaya dönüşeceğine ve sonuçta yine vatandaşımızın refahını arttıracağına inandığımız için bunu yapıyoruz. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Türkiye'de 129 devlet, 79 vakıf üniversitesiyle bölge ayrımı yapmadan 81 ilimizin tamamında üniversiteler inşa ettik." diye konuştu.

Yılmaz, yeni nesil üniversiteler kurulduğunda, "tabela üniversite olacak, bilimsel çalışma olmayacak" şeklinde bazı eleştiriler yapıldığını ancak gelinen noktada yapılan çalışmaları görünce yeni nesil üniversitelerle iftihar ettiklerini dile getirdi.

Akademik personel sayısını 186 bine çıkardıklarını, yurt sayısının ülke genelinde 875'e, toplam yatak kapasitesinin de 1 milyona yükseldiğini bildiren Yılmaz, öğrenci başına yurt kapasitesi konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devlet ve hükümet olarak herkese eğitimde fırsat eşitliğini sunduklarına işaret ederek, kendi hayatında da bunu gördüğünü, eğitim olmasa, belli fırsatlar olmasa bugün burada olmayacağına dikkati çekti.

"Üniversite eğitimi sadece dört duvar arasında gerçekleşen bir eğitim değil"

Yılmaz, Düzce Üniversitesinin bilgiyle kalkınmayı buluşturan, yeni nesil yüksek öğretim anlayışının temsilcisi olduğunu, kurulduğu günden bu yana ürettiği bilgi, teknoloji ve insan kaynağıyla hem şehrin sosyoekonomik dokusuna yön verdiğini hem de bölgesel kalkınmanın aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Karadeniz ile Marmara arasında köprü konumunda bulunan Düzce'nin verimli toprakları, üretken insanı ve gelişen sanayi yapısıyla ülkenin kalkınma sürecine canlılık katan illerden biri olduğunu belirten Yılmaz, bu dinamizmin odağında yer alan Düzce Üniversitesinin eğitimden araştırmaya, sağlık hizmetlerinden teknolojiye uzanan geniş çalışma alanlarıyla şehrin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Yılmaz, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Üniversite eğitimi sadece dört duvar arasında gerçekleşen bir eğitim değil. Derslikler dışındaki sosyal aktiviteler, fikir kulüpleri, çeşitli tesislerde staj imkanları, uygulamaya dönük özellikle çalışmalar son derece kıymetli. Artık yeni teknolojilerle eğitimde de büyük bir dönüşümün yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha büyük bir değişim dalgasının geldiğini de hepimizin değerlendirmesi lazım." dedi.

Dünyada bir taraftan yükselen çatışmalar, belirsizlikler, kavgaların bir yandan da yeni teknolojilerin sunduğu fırsatların olduğuna dikkati çeken Yılmaz, gençlerden, bu sınamalarla ilgilenmelerini, daha derinlemesine düşünmelerini, fikir üretmelerini ve ülkeye bu zor dönemlerde yön vermelerini beklediklerini ifade etti.

"Mutlaka bilgiyle, merhameti, adaleti bir araya getirmemiz gerekiyor"

Gazze'de yaşananların herkesin yüreğini yaktığını dile getiren Yılmaz, "Bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım işlendi ve masum insanlar katledildi. Elbette bilgi, donanım, bilim ve teknoloji çok önemli. Bunlardan daha önemli bir şey var, o da insanlık, insani değerler. Soykırımı, bütün o insanlık dışı katliamları az gelişmiş toplumlar yapmadı. Bilimde, teknolojide oldukça ilerlemiş toplumlar yaptı maalesef." şeklinde konuştu.

Yılmaz, bilim ve teknoloji ile ahlak, hukuk, adalet ilişkisine değinerek, şöyle devam etti:

"Ahlaktan, hukuktan, merhametten, adaletten kopuk bilimin, teknolojinin hiçbir şeye faydası yok. İnsanlık değerleri olmadan, bunlarla birleşmeden bütün bu hususlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tam aksine bütün bu bilimsel veriler, teknolojik imkanlar, daha büyük katliamlar yapmak için kullanılabiliyor. Dolayısıyla bizim mutlaka bilgiyle, merhameti, adaleti bir araya getirmemiz gerekiyor. Gençlerimizin bunu en güzel şekilde yapacaklarına ve akademik kadronun da bu yönde en güzel ufku çizeceğine de inanıyorum."

Vali Selçuk Aslan da Düzce Üniversitesinin her türlü bilimsel, kültürel ve toplumsal projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kentle üniversite arasındaki güçlü işbirliğinin Düzce'nin geleceğine yön veren en kıymetli güçlerden biri olduğunu ifade etti.

Aslan, yeni akademik yılın üniversite, akademisyenler ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Sözbir ise Türkiye'nin Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Gazze halkının yanında olunduğunu ve barış sürecine katkı sağlandığını kaydetti.

Üniversitelerinin yeni eğitim öğretim yılına "Gazze" diyerek başladığına dikkati çeken Sözbir, en kısa sürede Filistin ve Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesini, barışın bölgede ve dünyada hakim olmasını diledi.

Sözbir, üniversitelerin "Türkiye Yüzyılı"nın lokomotifi olacağını, Düzce Üniversitesi olarak ilhamı geçmişten alıp, parlak bir geleceği inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.