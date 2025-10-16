Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir konjonktürde ekonominin 2024'de yüzde 3,3 oranında büyüme sağladığını belirterek, bu yıl da aynı oranda büyüme öngördüklerini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı ve Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.

Dünya ekonomisinde köklü bir dönüşümün yaşandığını belirten Yılmaz, belirsizlikler ve risklerin yükseldiğini söyledi.

Başta ticarette artan korumacılık kaynaklı riskler ile gelişmiş ekonomilerin enflasyonla mücadeleye yönelik uzun süren sıkı politika adımlarının, küresel büyüme ve ticaret hacmi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktaran Yılmaz, Türkiye'nin bu çok boyutlu tehdit ve belirsizlik ortamına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlı politika duruşu, güçlü ekonomik temelleri ve uygulama disipliniyle uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Bir yandan küresel ve bölgesel riskleri yönetirken diğer yandan bu yeni ortamın sağladığı fırsatlardan istifade etmeye yönelik politikalar izlediklerini kaydeden Yılmaz, özellikle bu ortamda istikrarlı ve öngörülebilir politikalarla belirsizliği azaltan ülkelerin avantajlı bir konuma sahip olacağını ifade etti.

Türkiye'nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını anımsatan Yılmaz, "Son 3 yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarını sarmak üzere tahsis ettik. Buna rağmen uygulamaya koyduğumuz program sayesinde, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme göstergelerinde olumlu sonuçlar aldık ve 16 yıldır kesintisiz büyüdük." dedi.

Yılmaz, programın kararlılıkla uygulanmasının, Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğinin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

"2026 yılında, işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ölçekte enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı politikaların, dış talebi zayıflattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir konjonktürde, ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. 2026 yılında da büyüme kompozisyonunda dengelenen yapının korunmasını hedefliyoruz. Küresel ölçekte süren belirsizlikler ve ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin, 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu dönemde enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesiyle makroekonomik temeller daha da sağlamlaşırken, öngörülebilirlik, yatırımlar ve verimlilik artışları için elverişli ortam daha da güçlendirilecektir. 2024 yılında istihdamımız yaklaşık 988 bin kişi artarken istihdam oranı 1,2 puan yükselmiştir."

Yılmaz, bu dönemde tüm sektörlerde istihdamın arttığını, en çok artışın hizmet sektöründe görüldüğünü belirtti. 2025'te istihdamın görece yatay seyretmesinin öngörüldüğü, iş gücüne katılma oranının ise yüzde 53,7 olarak beklendiğini aktaran Yılmaz, "Bu çerçevede işsizlik oranının yüzde 8,7'den yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında, öngörülen büyüme oranı çerçevesinde işgücüne katılım oranı yüzde 54,4'e yükselirken istihdamın bir önceki yıla göre 730 bin kişi artmasıyla işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir." diye konuştu.

"2026 yılı için de 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefini yakalamayı öngörüyoruz"

Yılmaz, son dönemde, mal ve hizmet ihracatının güçlü bir performans sergilediğini bildirdi.

Türkiye'de ihracatın, küresel ticaretteki zayıf seyir ve belirsizliklere rağmen artışını sürdürdüğünü ve seyahat gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerinin, cari işlemler dengesine olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Yılmaz, küresel ticaretin 2025'te tarifelerden ve artan belirsizliklerden kaynaklı kırılganlıklar içermesine rağmen ihracatın, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artış kaydettiğini ve yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolarla rekor seviyelere yükseldiğinin altını çizdi.

Bu yılın genelinde 273,8 milyar dolarla bir önceki yılın üzerinde bir ihracat performansına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "2026 yılı için de ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefini yakalamayı öngörüyoruz." dedi.

Yılmaz, bu doğrultuda tüm imkan ve gayretleriyle ihracatçılara destek vermeyi sürdürdüklerini, ihracatta ticaret diplomasisi, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendirdiklerini söyledi.

Seyahat gelirlerinde ise son 5 yılda hızlı bir artış sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, bu eğilimin yukarı yönlü devam ettiğini ve cari işlemler dengesine katkı vermeyi sürdürdüğünü vurguladı.

"Ülkemiz 2024 Haziranı'ndan itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü şekilde sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, turizm sektöründe Türkiye'nin yüksek potansiyelinin her geçen yıl daha da etkinleştirilmesiyle, bu yılın sonunda turizm gelirlerinin 64 milyar dolara ulaşmasını, 2026'da ise 68 milyar dolarla yeni bir rekorlar seviyesine yükselmesini öngördüklerini bildirdi.

Dezenflasyon süreci kapsamında uygulanan politikaların da katkısıyla ithalatta ılımlı eğilimin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca enerji ithalatındaki azalma, cari işlemler dengesine önemli ölçüde katkı sağlamış olup, cari işlemler dengesinde kaydedilen iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır. Küresel ölçekte enflasyonun düşüş eğilimi hız kesmiş, hizmet fiyatlarındaki katılık, çekirdek göstergelerdeki iyileşmeyi sınırlandırmaya devam etmiştir. Bu görünüm, dünya genelinde enflasyonist risklerin yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden olmuş, ayrıca son dönemdeki jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve ticaret politikası belirsizlikleri, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede para politikası normalleşme sürecini geciktirmiştir. Buna karşın, ülkemiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. 2025 yılı Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz."

"Tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir"

Yılmaz, para ve maliye politikaları ile yapısal dönüşümleri içeren bütüncül program çerçevesinde dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Uygulamakta oldukları arz yönlü tedbirlerin de etkisiyle 2026'nın sonunda, tüketici fiyat artışının yüzde 16 oranında gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Yılmaz, "Para politikasında korunan sıkı duruş, maliye politikasının tutarlı ve disiplinden taviz vermeyen çerçevesi ile öngörülebilir politika adımlarımızın sağladığı güven ortamı sayesinde, enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, fiyat istikrarı sağlanarak tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bu dönemde, toplam talep koşullarındaki dengelenmenin enflasyondaki düşüş sürecine katkı verdiği desteğin korunmasının sağlanacağını, arz yönlü politikalarla üretim kapasitesinin güçlendirileceğini belirten Yılmaz, yatırım ortamı iyileştirilerek verimlilik artışının teşvik edileceğini söyledi.

Yılmaz, büyüme kompozisyonu dengeli bir yapıda devam ederken, dezenflasyonla uyumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme patikasında ilerlemenin sağlanacağını vurguladı.

(Sürecek)