Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ni Açıkladı: Teklifte En Büyük Pay Eğitim ve Sağlığa Ayrıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ni açıkladı. Teklif, ekonomik büyüklüğün 77 trilyon liraya ulaşmasını, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesini ve mali disiplinin sürdürülmesini hedefliyor. Deprem ve afetlere karşı 653 milyar lira ödenek öngörülen teklifte, 2 trilyon 896 milyar lirayla en büyük pay eğitime ayrıldı. Sağlık alanına toplam 3 trilyon 30 milyar lira, savunma ve güvenlik harcamalarına ise 2 trilyon 155 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Teklifi'ni açıkladı. Yılmaz, 2026 yılı bütçesinin istikrar ve refah bütçesi olduğunu vurgulayarak, "12. Kalkınma Planı'nda ortaya konan vizyon doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Program, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamayı öngörmektedir" dedi.

Bütçenin, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek hazırlandığını söyleyen Yılmaz, "Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinde köklü dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, belirsizlik ve risklerin yükseldiğini aktararak, "Gelişmiş ekonomilerin enflasyonla mücadeleye yönelik uzun süren sıkı politika adımları, küresel büyüme ve ticaret hacmi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bir yandan küresel ve bölgesel riskleri yönetirken diğer yandan bu yeni ortamın sağladığı fırsatlardan istifade etmeye yönelik politikalar izlemekteyiz" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı politikaların dış talebi zayıflattığı, ülkemizde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. Küresel ölçekte süren belirsizlikler ve ılımlı küresel büyüme görünümünün eşliğinde Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir.

"İşsizlik oranının yüzde 8,7'den yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir"

Bu dönemde enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesiyle makroekonomik temeller daha da sağlamlaşırken öngörülebilirlik, yatırımlar ve verimlilik artışları için elverişli ortam daha da güçlendirilecektir. 2024 yılında istihdamımız yaklaşık 988 bin kişi artarken istihdam oranı 1,2 puan yükselmiştir. Bu dönemde tüm sektörlerde istihdam artarken en çok istihdam artışı hizmet sektöründe görülmüştür. 2025 yılında istihdamın görece yatay seyretmesi öngörülmekte, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,7 olarak beklenmektedir. Bu çerçevede işsizlik oranının yüzde 8,7'den yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemiz, 2024 yılı haziran ayından itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü ve kararlı şekilde sürdürmektedir. 2025 yılı eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz.

2026 yılında ekonomik büyüklük 77 trilyon liraya ulaşacak

2025 yılında bu yıl sonu itibarıyla bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026 yılında ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşmış olacaktır. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 228 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. Bütçe harcamaları 18 trilyon 929, gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira olacaktır. Gelir vergisi 3 trilyon 517 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 613 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 532 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 993 milyar lira, diğer vergi gelirleri 2 trilyon 128 milyar lira, vergi dışı gelirler ise 2 trilyon 433 milyar liradır.

2026 bütçesinde deprem ve afetler için 653 milyar lira ödenek ayrıldı

2023 yılında yaşadığımız tarihimizin en büyük depremi sonrasında bölgenin yeniden imarı, depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik harcamalar nedeniyle bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise 2023 yılında bu oran yüzde 1,6 seviyesinde olmuştur. 2024 yılında yüzde 4,7 olarak gerçekleşen bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı deprem harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 3 seviyesindedir.

2025 yılı sonunda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3,6 olarak öngörülmektedir. Deprem harcamaları hariç ise bu oranın yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. 2026 yılında bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026 yılında yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

2026 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre personel giderleri 5 trilyon 507 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 250 milyar lira, cari transferler 6 trilyon 821 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 312 milyar lira, sermaye transferleri 525 milyar lira, borç verme giderleri 397 milyar lira, yedek ödenekler 375 milyar lira, faiz giderleri 2 trilyon 742 milyar liradır.

Eğitim bütçesi 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltildi

AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak eğitimi her zaman en öncelikli meselemiz olarak gördük ve Milli Eğitim Bakanlığı'na 2026 yılı bütçesinde 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayırdık. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen sayısı yaklaşık 510 bin kişi iken, 2025 Ekim ayı itibarıyla öğretmen sayımız 1 milyon 35 bin kişiye ulaşmıştır. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da sürekli artırıyoruz. Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece Merkezi Yönetim Bütçesinden yüzde 15,3 oranı ile en büyük pay yine eğitime ayrılıyor.

Sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 30 milyar liraya ulaştı

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla Merkezi Yönetim Bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında, sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 30 milyar liraya ulaşmaktadır.

Sosyal yardım ve destekler için 917 milyar lira

Sosyal yardım ve destekler için 2026 yılı bütçesinde 917 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar 2026 yılı bütçesinin yüzde 4,8'ine denk gelmektedir. 2026 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık prim giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 106 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar lira, doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira, ekonomik yoksulluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 11 milyar lira, Koruyucu Aile uygulaması kapsamında yaklaşık 3 milyar lira kaynak ayırdık.

Sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar toplamda 2 trilyon 382 milyar lira

Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz. Halihazırda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında faturalarda devlet desteği uygulandığını ifade etmek istiyorum.

2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücrete kadar tüm ücretleri vergi dışı tuttuk. Bu imkandan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda vergi istisnası yoluyla 2026 yılında tüm çalışanlarımızın gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlamış oluyoruz. Doğal gaz ve elektrikteki devlet destekleriyle asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar toplamda 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı yüzde 12,6 seviyesindedir.

Tarıma stratejik bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2026 yılı bütçemizde 888 milyar lira kaynak tahsis ediyoruz. Bu kapsamda tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarımsal kitlerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 48 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

Reel kesim destekleri için 713 milyar lira ödenek öngörüldü

Reel kesim destekleri için bütçemizden 713 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim desteği ödemeleri için 283 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 220 milyar lira, Halkbank esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 70 milyar lira, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 60 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 50 milyar lira. Mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 29 milyar lira kaynak ayırdık.

Savunma ve güvenlik harcamalarına 2 trilyon 155 milyar lira ayrıldı

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşürüyoruz. Savunma harcamaları için 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik harcamaları için 953 milyar lira olmak üzere savunma ve güvenlik sektörü için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz.

Mahalli idarelerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı sadece yüzde 4 iken, bu oranı 2026 yılında yüzde 8,8'e yükseltmiş bulunuyoruz."