Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na Çelenk Bıraktı
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı. Törende, Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gaziler yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bırakarak, dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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