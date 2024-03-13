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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Bingöl'de Ziyaretlerde Bulundu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ve Bingöl Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretlerde tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ve Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

Programları kapsamında, ilk ziyaretlerini Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri'ne yapan Yılmaz ve Şimşek, tesiste yürütülen çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'dan bilgi aldı.

Daha sonra Bingöl Valiliğine geçen Yılmaz ve Şimşek, Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Ziyaretlere, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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