Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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