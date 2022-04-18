Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel