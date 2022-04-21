Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, stratejinin üst seviye koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturdukları Yönlendirme Kurulu'nun ilk toplantısını 13 Ocak'ta yaptıklarını ve stratejinin uygulama detaylarını ortaya koyacak eylemlerin hazırlanmasını karara bağladıklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel