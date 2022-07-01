Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Oğuzhan Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Oktay, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından, "Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldik. Kardeşlik bağlarımızın sağlam bir şekilde temelini oluşturduğu ilişkilerimiz karşılıklı saygı, iş birliği ve halklarımızın ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla gelişmeye devam etmektedir." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'daki temasları kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile de bir araya geldi.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu binasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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