Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel Güncel Haberler

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