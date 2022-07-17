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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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