Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 27'nci Dönem Toplantısı öncesinde Hilton-Bomonti Hotel'de bir araya gelen Oktay ve Grindeanu baş başa görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.