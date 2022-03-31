Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü

AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 27'nci Dönem Toplantısı öncesinde Hilton-Bomonti Hotel'de bir araya gelen Oktay ve Grindeanu baş başa görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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