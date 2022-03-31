Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Grindeanu ile görüştü
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sorin-Mihai Grindeanu ile bir araya geldi.
Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu 27'nci Dönem Toplantısı öncesinde Hilton-Bomonti Hotel'de bir araya gelen Oktay ve Grindeanu baş başa görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.