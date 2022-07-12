Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nişanlandı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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