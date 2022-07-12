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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nişanlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nişanlandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek.


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