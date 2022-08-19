Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malezya Kralı Abdullah Şah'la Ayasofya'yı ziyaret etti Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Ayasofya-i Kebir Camii'ne yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. Mübarek cuma gününde buraya gelen vatandaşlarımızla da sohbet etme imkanı bulduk. Rabb'im minarelerimizden ezan sesini eksik etmesin." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu Güncel Haberler

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