Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlara anayasal haklarını kullanarak oy kullanmaları çağrısında bulundu.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere Londra'ya ziyarette bulunan Oktay, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oktay, bugünkü programı kapsamında tören dolayısıyla Buckingham Sarayı'nda verilecek resepsiyona katılacağını, yarın da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen taç giyme töreninde yer alacağını belirtti.

İngiltere ziyareti kapsamında burada yaşayan Türk vatandaşları ve Kıbrıslı Türklerle de bir araya geleceğini söyleyen Oktay, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İngiltere'de yardımları organize eden bir Türk derneğini de ziyaret edeceğini dile getirdi.

Oktay, "Hem Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız adına, Cumhurbaşkanı'mız (Erdoğan) adına ve depremzedelerimiz adına teşekkürlerimizi ileteceğiz hem de hasbihal edeceğiz." dedi.

"Seçimlere artan oranda bir oy verme, bir katılım oranı görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yurt dışında yaşayan seçmenlerin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Burada oy vermeyle alakalı şunu görüyoruz; 2018'deki seçimlere göre, öncesine göre 2014'ten beri zaten artan oranda bir oy verme, bir katılım oranı görüyoruz. Zaten AK Parti olarak da bugün de Cumhur İttifakı olarak biz ısrarla yurt dışındaki her bir vatandaşımızın Türkiye'deki yönetim sürecine dahil olmasını arzu ettik. Bu hakkı da kendilerine teslim etmiş olduk.

Vatandaşlarımız da buna ilk andan itibaren artan oranda cevap veriyor. Bugün itibarıyla bir önceki seçimlerin, 2018 seçimlerinin tamamında kullanılan oydan daha fazla sayıya ulaşılmış durumda. Dolayısıyla inşallah bu dönemde bu sayının daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

Oktay, İngiltere'de kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmenin olduğunu belirterek, seçimlere çok yoğun bir katılım gözlemlediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Her bir vatandaşımıza bu anayasal haklarını kullanmalarını, mutlaka ve mutlaka oylarını vermelerini ve Türkiye'nin yönetiminde de söz sahibi olmalarını, bir kez daha bu çağrıyı kendilerine yapmak istiyorum." diye konuştu.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorununa aynı ciddiyetle eğilen bir yönetim var"

Oktay, yurt dışında kullanılan araçlarla ilgili yoğun talepler geldiğini ve bu talebin de karşılandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yurt dışında kullanılan araçların Türkiye'den çıkıp tekrar girmesiyle ilgili sürenin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bunlar basit ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geldiğinde konforunu artıracak konular." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi, sağlık ve askerlik hizmetleriyle ilgili taleplerin ve sorunların üzerinde çalışıldığını aktaran Oktay, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir ilimizdeki, ilçemizdeki vatandaşlarımızın sorunları neler? Onların sorunlarına nasıl ciddiyetle eğiliyorsak yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımızın sorununa da aynı ciddiyetle eğilen bir yönetim var Türkiye'de."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir gönül bağı olduğunu söyleyen Oktay, "Eskiye oranla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, turizm boyutunda sadece kendilerini de değil tüm arkadaşlarıyla tanıdıklarıyla komşularıyla göğüsleri kabararak geldikleri, davet ettikleri, getirdikleri, gezdirdikleri bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak dünden çok daha ilerideyiz"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara bulundukları ülkelerdeki siyasi sürece de katılmaları tavsiyesinde bulunan Oktay, "Türkiye'deki siyasi sürece katılım önemlidir. Orada bırakmayalım. Bulundukları ülkenin siyasi süreçlerine katılımları bir o kadar önemli. Bu alanlarda aktif olmalarını çok arzu ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin aktif olarak siyasi süreçlere katılımının, o ülkelerdeki Türk toplumu kadar Türkiye ile ilişkilere de etkisi olacağını dile getirdi.

"Türkiye olarak dünden çok daha ilerideyiz." diyen Oktay, yurt dışında yaşayanların bu durumu hissettiğini vurguladı.

Oktay, "Kıskananlar olacaktır. O da kendi çıkarlarının örtüşmemesinden kaynaklı olacaktır. O da o ülkeleri ilgilendirecektir. Biz kendi milletimiz, kendi ülkemiz, kendi vatandaşlarımızın çıkarları açısından bakarız. Onların çıkarlarını da içeride ya da dışarıda fark etmez sonuna kadar koruruz, yanında oluruz." açıklamasında bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ve Türk milletinin gücünü hissettiğini ifade ettiklerini belirten Oktay, "Biz kendilerine bunun farkındalığından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hepimizin birlikte yaptığı bir kalkınma. Bu devam edecek. Türkiye olarak hep ileriye ama ısrarla ileriye gideceğiz." diye konuştu.

"Birlik, beraberlik ve dayanışmamız devam ettiği sürece içeride ve dışarıda çok daha kıskanılan bir ülke olacağız, çok daha gıptayla bakılan ülke olacağız." diyen Oktay, hedefin daha güçlü ve refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Oktay, kişi başına düşen milli geliri 16 bin dolara, gayrisafi milli hasılayı da 1,5 trilyon dolara çıkarma hedefleri olduğunu kaydetti.