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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kut'ül Amare şehitlerini andı

AA - İsa Toprak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kut'ül Amare şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, mesajında, "Tarihimizin şanlı zaferlerinden Kut'ül Amare'nin 106. yıl dönümünde, bu kahramanlık destanına adını yazdıran tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İsa Toprak - Güncel

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