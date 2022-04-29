Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kut'ül Amare şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, mesajında, "Tarihimizin şanlı zaferlerinden Kut'ül Amare'nin 106. yıl dönümünde, bu kahramanlık destanına adını yazdıran tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.