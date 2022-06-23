Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Yangın Kriz Merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Mersinlik bölgesinde yangınla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hava şartlarında bir değişme olmazsa inşallah bugün akşam itibarıyla yangını kontrol altına almış olacağız." dedi.

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Gazimağusa'ya bağlı Mersinlik bölgesindeki Yangın Kriz Merkezini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Yangından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, Türkiye'de de yoğun şekilde yangınlarla mücadele ettiklerini belirtti.

Oktay, özellikle Marmaris'te son birkaç gündür devam eden yangınları kontrol altına almak için ciddi bir mücadele verildiğini vurguladı.

Marmaris'teki çalışmalar sürerken aynı zamanda Kıbrıs'ta da yangın başladığını dile getiren Oktay, hem Türkiye'de hem KKTC'de tüm güçleriyle havadan, karadan, denizden hareket halinde olduklarını ifade etti.

Bir taraftan Marmaris'teki yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da oradaki imkanlardan maksimum ölçüde kaynağı KKTC'ye kaydırarak her türlü yangın söndürme faaliyetini yürütmeye çalıştıklarını söyleyen Oktay, 4 uçak ve 4 helikopterle yangına havadan da müdahale edildiğini bildirdi.

Beşparmak Dağları'nda yangının hüküm sürdüğü tüm bölgeyi dolaştıklarını, kuzey bölgede çalışmanın yoğunlaştığını belirten Oktay, "Toplam 4 uçak ve 4 helikopterle yangın, olabildiğince, şu an itibarıyla resmi anlamda kontrol altına alınmıştır demek belki ilgili, resmi konumdaki arkadaşların işi ama arkadaşlarımız tüm gücüyle çalışıyorlar. Hava şartlarında bir değişme olmazsa inşallah bugün akşam itibarıyla yangını kontrol altına almış olacağız."

Yangının ilk anından itibaren seferber olunduğunu belirten Oktay, Türkiye ile tam koordine içerisinde bütün imkanların kullanıldığını kaydetti.

Yangınların sabotaj ya da insan ihmalinden kaynaklandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Sabotajın önlenmesi devlet olarak bize düşüyor. Bununla ilgili her türlü çalışmayı hem Türkiye'de hem burada yapıyoruz. Ama insan ihmalinin önlenmesiyle alakalı, bu hepimize düşen bir görev. Özellikle yazın sıcakların arttığı bir ortamda piknik yapmadır, ateş yakmadır, ateşi o şekilde bırakmadır veya farklı sebeplerle aynen bu yangının çıkış sebebinde olduğu gibi farklı sebep veya gayelerle koca bir orman arazisinin, ciğerlerimizin yanmasına müsaade edilmemeli. Bu, birlikte önleyebileceğimiz, bilinçlenmeyle önüne geçebileceğimiz bir konu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da KKTC'deki yangını yakından takip ettiğini bildiren Oktay, "Benim burada olmam zaten önceden planladığımız bir şeydi ama bir şekilde ziyaretin biraz daha erkene alınmasının ana sebeplerinden birisi de bu yangındır. Burada bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa bu sorun bizim de sıkıntımız, bizim de sorunumuzdur. Her türlü şartta Kıbrıs Türkü'yle, Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuzu gösteriyoruz ve bunu göstermeye de devam edeceğiz. Ben bir kez daha hem selamlarını hem de geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim." diye konuştu.