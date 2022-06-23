Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Gazisi Ufuk Avni'ye evinde ziyarette bulundu.

Avni'nin başkent Lefkoşa'da bulunan Köşklüçiftlik'teki evine konuk olan Oktay,? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve tüm Türk halkının selamını getirdiklerini belirtti.

Oktay, Avni ve ailesiyle bir süre sohbet ederek, hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında Oktay ve Avni geçmişi de yad etti.

Avni ve ailesi de Oktay'ı evlerinde konuk etmekten memnuniyet duyduklarını, Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguladı.

Oktay'a ziyareti sırasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de eşlik etti.