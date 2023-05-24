Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Keçiören STK ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefete yönelik "14 Mayıs'tan önce yerli ve milli olan her şeye karşı çıkıyorlardı, şimdi gelip vatanseverlik şemsiyesinin altına sığınmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefete yönelik " 14 Mayıs'tan önce yerli ve milli olan her şeye karşı çıkıyorlardı, şimdi gelip vatanseverlik şemsiyesinin altına sığınmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye ve demokrasi adına 14 Mayıs'ta büyük bir sınav verdiklerini ifade eden Oktay, Türkiye'nin ayrıca hem yurt dışındaki hem de içindeki tüm vatandaşların her türlü engellemelere, Türkiye'yi karalamaya çalışan manşetlere ve her türlü girişimlere karşın Batılı devletlere demokrasi dersi verdiğini söyledi.

"Bir hafta kendilerine gelemediler"

Oktay, Türkiye'de manşeti her zaman milletin attığını belirterek şöyle devam etti:

"Sandık, milli iradenin tecellisi ve toplumsal uzlaşının da adresidir ama hala sandıktan çıkan iradeyi kabullenemeyenler de var. Milli iradeyi hala içine sindiremeyenler, sandıktaki sonucu hazmedemeyenler var. Seçim gecesi hatırlıyorsunuz değil mi ne olduğunu? İki tane büyükşehir belediye başkanı çıkıp daha sandıkların sadece bir kısmı açılmışken 'Öndeyiz, seçimi kazandık.' diyerek milleti yanıltmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu ve yedili ortakları daha ilk dakikalardan itibaren milletin iradesini gasbetmeye çalıştılar. Milletin onay vermediği bir adamı '13'üncü Cumhurbaşkanı' diye milletin başına sunmaya çalıştılar."

Muhalefetin, devletin kurumlarını itibarsızlaştırarak kendilerine itibar ve koltuk devşirmeye kalkıştığını dile getiren Oktay, "Neyse ki milletimiz, sizler, kime itibar edeceğinizi, kime itibar etmeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Seçim gecesi de muhalefetin işte bu yalanlarına itibar etmediniz, prim vermediniz. Sandık marifetiyle bunlara tokat gibi cevap verdiniz, bir hafta kendilerine gelemediler." diye konuştu.

"Millet geçit vermedi"

Oktay, 14 Mayıs'tan önce "FETÖ'cülük ve bölücülük yapanların, milletin tokadını yedikten sonra" daha milliyetçi ve muhafazakar kesilmeye başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"14 Mayıs'tan önce yerli ve milli olan her şeye karşı çıkıyorlardı, şimdi gelip vatanseverlik şemsiyesinin altına sığınmaya çalıştılar. Hiç kusura bakmasınlar, 14 Mayıs'tan önce LGBT şemsiyesi altına girenler, sonra gelip de muhafazakar şemsiyesinin altına sığınamazlar. FETÖ'cü teröristlerin şemsiyesi altına sığınan, sonra gelip de devletin şemsiyesi altına sığınamaz, sığınamadılar da çünkü siz buna müsaade etmediniz. Millet geçit vermedi. Birinci turda mandacılık yapan, ikinci turda vatansever kesilemez. Birinci turda Kandil'in tezlerini dillendirenler, ikinci turda 'Milliyetçiyim' diye milletin karşısına dikilemezler. Birinci turda terörist mezarlarına ağıt yakanlar ve onlarla beraber yol yürüyenler, şehitlerimizin açtığı yolda tek bir adım dahi atamazlar. İnşallah 28 Mayıs'ta da bu riyakarlığı hep birlikte sona erdireceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 28 Mayıs'ta bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek zaferlerini taçlandıracaklarını ifade eden Oktay, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan ile çok daha güzel, güçlü, güvenli, kararlı ve umutlu olduğunu söyledi.

Oktay, 28 Mayıs'ta, son ana kadar demokrasi nöbetinde olacaklarını dile getirerek "İnşallah 28 Mayıs akşamı balkon konuşmasında buluşmak üzere." ifadesini kullandı.