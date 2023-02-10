Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgi verdi: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her afetzedenin kimlik tespiti ve nereye defnedildiğin kayıt altına alınmasının kritik önem taşıdığını belirterek, "Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her afetzedenin kimlik tespiti ve nereye defnedildiğin kayıt altına alınmasının kritik önem taşıdığını belirterek, "Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz." dedi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının yoğun olarak başladığını ve artarak devam edeceğini belirten Oktay, "Bugüne kadar sadece yıkılan binalar şeklinde ifade edilen ve kamuoyu ile paylaşılan bilgiler artık yıkılan, acil yıkılacak olan, az, orta ve ağır hasarlı olan şeklinde çok detaylı olarak çalışılmaya başlandı ve bunun için 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Oktay, kalıcı konutların bir an önce tesis edilmesi ve afetzedelerin depreme dayanıklı, güvenli, kalıcı konutlarına ulaştırılması açısından bu çalışmaların son derece önemli olduğuna dile getirdi.

Defin işlemleri konusunda tüm il ve ilçelerin destekleriyle sadece Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarla değil, olayın adli sürecini de içerek şekilde sıkı çalışmalar yapıldığını ifade eden Oktay, "Burada defin hizmetini verdiğimiz, defnettiğimiz her bir vatandaşımızın, her bir kardeşimizin, afetzedenin, kimliklerinin tespit edilmesi ve nereye defnedildiklerinin belirli olması, bunların kayıtlı tutulması son derece kritik. Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz." dedi.

Oktay, ulaştırma alanında şu an itibarıyla bir sorun bulunmadığını aktararak, özellikle sahaya lojistik destek vermek anlamında elektrik ve doğalgazın tedbir amaçlı kontrollü şekilde verildiğini ve güvenliğin sağlanmasıyla her noktaya verileceğini kaydetti.

Sahaya akaryakıt sevkine devam ettiklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yerlerde yine tedbir amaçlı jeneratörlerin kesilmesi talep edilmekte. Kesildiği zaman yine bu haberleşmeye negatif olarak yansımakta ama kurtarabileceğimiz her bir can buna değecektir diye düşünüyoruz. Psikososyal destek hizmetlerimiz Aile Bakanlığımız bünyesinde, hem defin hizmetleri hem de manevi boyuttaki destek hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sahada yoğun olarak sürdürülmekte. Hatay Havalimanı olayı, o da tamamlanmak üzere. Onu inşallah bir haftadan çok daha öncesinde tamamlayıp tamamen hizmete almayı planlıyoruz."

"Tüm kurumlarımızın gücü son derece önemli"

Oktay, hastanelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını ve kapasitelerinin yeterli olduğunu anlatarak, yerelde afet kaynaklı sorun olan yerlerde de hastaların afet bölgesi dışarısına yoğun şekilde sevk edildiği, bunun sağlıktaki altyapının güçlü olmasıyla sağlanabildiğini vurguladı.

AFAD Koordinasyon Merkezinde ve sahadaki tüm çalışanların gece gündüz cansiperane mesai yaptığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çalışma haftanın 7 günü devam edecek çünkü bu süreç 24 saat devam eden bir çalışma. Bu, ilk andan itibaren başlamıştır, bir kez daha onu hatırlatmak istiyorum. 04.17'de deprem olduğu andan itibaren biz Cumhurbaşkanımızla bu olayı koordine etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız olayın yönetimini, takibini sıkı şekilde bizzat yürütmüştür ve an itibarıyla da halen sahadaki çalışmalarını yürütmekte. Aslında bir başka şeyi de yapmakta. Sahada bizim kendisine sunduğumuz raporları da bir anlamda yerinde görüp, tespit edip varsa eksikler, varsa ilave yapmamız gerekenler onlarla ilgili günlük olarak gerekli tüm değerlendirmeleri yapıyor, ilave çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk anda devletin, hükümetin, tüm kurumlarımızın gücü son derece önemli. Bunu görmemiz lazım. Bu aslında bizim gençlere ve gelecek nesillere olan da bir borcumuz diye düşünüyorum."

Oktay, ilk anda 10 binden fazla arama kurtarma ekibinin ve 25 binden fazla personelin görevlendirip sahaya sürüldüğünü hatırlatarak, 110 bin kilometrekarelik bir alanda, ilk andan itibaren yönetimi ele alan ve son ana kadar da elinden bırakmayacak olan güçlü bir devletin ve hükümetin bulunduğunu söyledi.

(Bitti)