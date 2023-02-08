Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesine ilişkin son verileri açıkladı
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili son durumu açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili son durumu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından sahayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı:"Can kaybı sayımız 5 bin 894. Yaralılarımız 34 bin 810 kişi. Yıkılan binamız ise 5 bin 775. Enkazdan kurtarılan sayımız ise 8 bin civarında. Son vatandaşımıza kadar arama- kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama- kurtarma ekibimiz fiilen sahada. Arama- kurtarma ekiplerini havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava operasyonlarına bugün hava şartları hamdolsun müsaade etti. İş makineleri olarak 4 bin 794 iş makinemiz sahada. 3 bin 251 yurt dışından gelen ekipler vardı. 2 bin 400 civarında ilave arama- kurtarma ekibi ekipmanları ile gelecek. Toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama- kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız. İş makinelerini ifade etmiştim. Vinç makinelerine sahada ihtiyaç var idi. Şu anda sahada 750 vinç çalışıyor. Buna ilave olarak 4 bin 794 iş makinesi sahada."'TÜM HAVALİMANLARINI KULLANMAYA BAŞLADIK'Havalimanı ve hava araçlarının kullanmasıyla ilgili detayları paylaşan Oktay, "Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana Havalimanımız lojistik konusunda işimizi büyük ölçüde hızlandırdı. 36'yı bulan helikopterimizle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece görüşü olan 17 kadar helikopterimiz sahada çalışmayı sürdürüyor" ifadelerinde bulundu.'KONTEYNER KENT KURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK'Oktay, barınma ve beslenme konusuna ilişkin ise şunları söyledi: "Yurtlarda ve Gençlik Merkezlerinde 401 bin 880 kişinin barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Çadır kentlerimiz afet bölgelerinde kuruluyor. An itibariyle 1 milyona yakın battaniye sahada veya sahaya yetişmek üzere. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde 2 milyona ulaştırmaya çalışıyoruz. Toplam 100 bin çadır sahaya geldi veya gelmek üzere. Kapalı olan yollar vardı. Yollar neredeyse tamamen açılmış durumda. Konteyner kent kurma çalışmalarına başladık."Bölgede doğal gaz, elektrik, ulaştırma ve iletişimin sağlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, "Arızalı 6 trafomuzdan 3'ünün bakımı tamamlandı. Haberleşme ve elektrik konusunda gelişmeler var. 1400 civarında jeneratör sahaya ulaşmış durumda. Yarın akşam itibariyle yeni bir sürprizle karşılaşmazsak eğer çalışmaları tamamlayıp kontrollü bir şekilde afet bölgesine doğal gazı veriyor olacağız. Akaryakıt konusunda Nurdağı'nda hafif bir ulaşım sorunumuz vardı. Yol açıldığı için sorunumuz kalmadı. 151 tanker yollardaydı. Ek olarak 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı. Neredeyse afet bölgesine giden kapalı yolumuz kalmadı" dedi.'ÇOCUKLARIN KİMLİK TESPİTİNİ YAPTIKTAN SONRA AİLELERİNE TESLİM EDECEĞİZ'
Enkaz altından çıkartılan refakatsiz çocukların bakanlık gözetiminde kaldığını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelerde tedavileri tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız çalışma neticesinde bakanlığımız personeli dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra ailelerine teslim edeceğiz" ifadelerinde bulundu.