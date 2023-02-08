Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesine ilişkin son verileri açıkladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili son durumu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından sahayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı:

Enkaz altından çıkartılan refakatsiz çocukların bakanlık gözetiminde kaldığını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelerde tedavileri tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız çalışma neticesinde bakanlığımız personeli dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra ailelerine teslim edeceğiz" ifadelerinde bulundu.