Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz." Kaynak: AA / Güncel fuat oktay Deprem Güncel Haberler

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