Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz."
Kaynak: AA / Güncel