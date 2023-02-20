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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesindeki vatandaşların) Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz."

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Kaynak: AA / Güncel

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