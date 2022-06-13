Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuşba'daki deprem için geçmiş olsun dileği - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuşba'daki deprem için geçmiş olsun dileği
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.
AA / Merve Yıldızalp - Güncel