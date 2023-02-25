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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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