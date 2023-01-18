Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof için başsağlığı mesajı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof'un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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