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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "17 Ağustos" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu.

Paylaşımında yer alan görselde "Unutmadık!" ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde, bu elim afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabb'im ülkemize, milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın."

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AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Güncel Haberler

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