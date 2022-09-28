Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final heyecanına ortak olduk. Kupayı müzesine götüren şampiyon Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı gönülden kutluyor, Fenerbahçe Beko'yu mücadelesi için içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes fuat oktay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title