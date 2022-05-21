Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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