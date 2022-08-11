Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu. Güncel AA / Muhammed Yaşar Kördemirci Güncel Haberler

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