Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısında konuştu.
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel