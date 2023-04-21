Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Oktay, Hümeyra Oktay ile geldiği camide, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ramazan ayının buruk başladığını ifade eden Oktay, ramazan boyunca depremzedelerin şartlarını millet ve devlet olarak iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, depremzedelerin sıkıntılarının bir an önce geride kalmasını ve evlerine kavuşmalarını diledi.

"İki bayramı bir arada kutladık"

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasıyla dün Filyos'ta Türkiye'nin enerji bağımsızlığına doğru en büyük adımlarından birinin atıldığını anımsatan Oktay, "Devletimiz güçlendikçe, ülkemiz güçlendikçe bu kaynakları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu güzel haberle birlikte iki bayramı bir arada kutladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Açıklamanın ardından Oktay, makam aracı olarak kullandığı "002" plakalı Togg ile camiden ayrıldı.

Bu arada, bazı vatandaşlar ilgiyle inceledikleri Togg ile fotoğraf çektirdi.