Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkan Altay'ı Ziyaret Etti

Tantavi Kültür Merkezi'nde gençlerle iftar buluşmasına katıldıktan sonra Sultan Selim Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında Bilgehane Hafızlık Hazırlık öğrencileri çiçekle karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Konya Modeli Belediyecilik projelerimizi arz ettik. Sayın Oktay'a şehrimizi ziyaretleri ve çalışmalarımızı takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Konya Modeli Belediyeciliğin tüm Türkiye örnek olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Oktay, hizmetlerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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